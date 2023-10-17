انت الان تتابع خبر عاجل: ليلى عبد اللطيف تثير الفزع والخوف من جديد وتتنبأ بنهاية مرعبة ومصير غامض لهذه الشخصية العربية الكبيرة.. لن تصدقوا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عالمة النفس وخبيرة التنبؤات الشهيرة اللبنانية ليلى عبداللطيف مقطع فيديو عبر قناتها في اليوتيوب تحذر فيه من مصير غامض ينتظر شخصية عربية كبيرة وقالت عبد اللطيف إنّ هناك شخصية عربية كبيرة لها وزنها وقيمتها في الوطن العربي والعالم أجمع سوف تلاقي مصير غامض ومجهول في الأيام القليلة القادمة، بحسب ما رصده الموقع.

وأشارت عبداللطيف أنّ انقلاب دراماتيكي وبطريقة غير متوقعة سيحدث في حياة هذه الشخصية ما سيجعلها حديث الناس ووسائل الإعلام في الوطن العربي والعالم بشكل عام..وأضافت عبداللطيف إنّ المصير الغامض الذي ينتظر هذه الشخصية سيؤثر في حياة ملايين المواطنين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشخصية.

ويأتي حديث عبداللطيف بعد نشرها لمقطع فيديو سابق توقعت فيه حدوث فاجعة كبرى في إحدى المناطق العراقية وهو ما كان بالفعل في حادثة حريق صالة أفراح الحمدانية التي خلفت أكثر من 100 قتيل و150 جريح.يُذكر أنّ هذه ليست المرة التي تنشر فيها ليلى عبداللطيف توقعاتها الصادقة للأحداث إذ سبقت وتنبأت بحدوث انفجار بيروت ومقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي