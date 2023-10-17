انت الان تتابع خبر مليونير سعودي يثير ضجه واسعة بزواجه من أربع مغربيات خارقات الجمال في ليلة واحدة وما فعله بهن يشيب له الرأس ويقشعر له الاجساد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار فيديو متداول الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حول زواج سعودي من 4 نساء من الجنسية المغربية في نفس الليلة.

وفي حين قال بعض المعلقين إن من حق الرجل فعل ذلك إذا كان لديه القدرة من جميع النواحي، المالية والجسدية والعقلية، فيما قال البعض إن الأولى إسعاد واحدة بدلا من إشباع رغبة بأربع دون إسعادهن جميعًا.

في حين، شكك آخرون بصحة الواقعة، قائلين إن ذلك ربما من باب التمثيل.وحقق المقطع، مئات الآلاف من المشاهدات في العديد من الحسابات على منصة إكس، وتطبيق التيك توك خلال الساعات الماضية.