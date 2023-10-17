انت الان تتابع خبر من علامات القيامة.. عريس سعودي يربط عروسته على السرير ليلة الدخلة ويقوم بهذا الفعل بكل وحشية طوال الليل دون رحمة أو توقف مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة صادمة ومثيرة للجدل، تعرضت عروس سعودية من مدينة تبوك لمأساة بعد أسبوعين فقط من زواجها، مما أدى إلى فقدانها للذاكرة ودخولها المصحة النفسية.

حسب التفاصيل المتداولة، فإن العروس الشابة التي تدعى ندى (24 عامًا) تعرضت للتعنيف من زوجها، مما أدى إلى حالة صدمة نفسية شديدة أصابتها بفقدان الذاكرة.

وصل الأمر بالزوج إلى تعنيف زوجته خلال شهر العسل، حيث دخل ذئب بشري إلى غرفة نومها وقام بتعنيفها وتهديدها. هذا السلوك العنيف تسبب في حالة صدمة وعصبية للعروس الشابة.

وفي حديثها عن الواقعة، أكدت شقيقة العروس أنها لم تتواصل مع شقيقتها بعد زواجها، حتى لا تشوش عليها في فترة العسل. وأضافت أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية قبل زواجها.