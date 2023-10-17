انت الان تتابع خبر سر كلمة بيبسي المذهل: ما هو الاختصار الغامض لـ PEPSI وماذا يعني؟ اكتشف الحقائق المثيرة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لطالما وجدنا الكثير من الأقاويل التي تشير إلى معنى كلمة بيبسي التي تعد من أشهر الشركات الخاصة بالمشروبات الغازية.

معنى كلمة بيبسي

ومنذ سنوات كثيرة اختلفت الآراء حول معنى كلمة بيبسي، حيث يقول البعض أن معناها هو اختصار لعدة كلمات، ليدل كل حرف عن كلمة.

فيقال أن حرف P يرمز لكلمة: Pay بمعنى: ادفع، و حرف E لكلمة: Every بمعنى: كل، بينما حرف P (الثانية) لكلمة: Pens بمعنى: النقود، أما اختصار حرف S لكلمة: Save بمعنى: حفظ، واخيرا حرف I لكلمة: Israil بمعنى: إسرائيل.

ويأتي معنى الجملة هو Pay Every Pens To Save Israil أي بمعنى ادفع كل النقود لحفظ إسرائيل واختصارها.

ولكن هذا الرأي بعيد تمام عن الصحة.

في حين يقول البعض الآخر أن PEPSI هو الاسم المشتق من كلمة PEPSIN، وهو انزيم تفرزه المعدة للمساعدة في عملية الهضم.

ويقول البعض الآخر أن PEPSIS باليونانية تعني الهضم وهو الرأي الأرجح.