انت الان تتابع خبر تناولها وقل وداعاً للخجل والضعف بعد اليوم”.. هذه الفاكهة ستجعلك بقوة الحصان مع زوجتك ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يلجأ الكثير من الرجال للعقاقير الطبية من أجل زيادة قدراتهم مع زوجاتهم واطالة مدة الجماع، لكنهم يجعلون أنه يوجد فواكة طبيعية بديلا من ذلك.

انها فاكهة الرمان التي تساعد على رفع مستويات هرمون التستوستيرون الذكري وله فوائد عظيمة لا تقدر ولا تحصى لجسم الانسان.

وحرصا منا على تقديم كل ماهو جديد، سنستعرض لكم هنا فوائد الرمان للرجال، وفقًا للدكتور محمد عبد النعيم سلام، أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب جامعة عين شمس، وموقع “Times of india”.

فوائد الرمان للرجال

1- يغني الرمان الرجال عن تناول المنشطات، مثل الفياجرا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مادة تساعد على زيادة القدرة الجنسية بفعالية كبيرة.- يلعب الرمان دورًا كبيرًا في تحسين الأداء الجنسي أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، لأن مادة البوليفينول تساهم في تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري.

3- تحفز مادة البوليفينول الموجودة بوفرة في الرمان الخصيتين على إنتاج المزيد من هرمون الذكورة “التستوستيرون”.

4- يتمتع الرجال الذين يتناولون الرمان بخصوبة عالية، لأن مادة البوليفينول تعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها وجودتها.

5- تجعل مادة البوليفينول الرجال أكثر رغبة في ممارسة العلاقة الحميمة، لأنها تشجع المخ على إنتاج المواد الكيميائية المسئولة عن زيادة الدافع في العلاقة.ثانيًا: فوائد الرمان للجسم

1- يساعد الرمان على تقوية الجهاز المناعي، لأنه يحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

2- يوفر الرمان حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

3- يقلل الرمان من خطر الإصابة بالجلطات الدموية، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تحافظ على سيولة الدم وتمنعه من التخثر في الشرايين والأوعية.

4- يساهم الرمان في تقليل خطر تلف الغصاريف، عن طريق محاربة الإنزيم الذي يقوم بذلك، كما يحمي المفاصل من الإصابة بالالتهاب.

5- في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون الرمان ينخفض لديهم خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان البروستاتا.

6- يمثل الرمان أهمية كبيرة لصحة المخ، لأنه يساعد على تقوية الذاكرة والحد من الإصابة بمرض ألزهايمر، بحسب دراسة أجريت على مجموعة من الفئران.

7- يتميز الرمان باحتوائه على حمض البونيك، الذي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

8- يحتوي الرمان على الكثير من الألياف الغذائية، التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

9- يمكن الاعتماد على الرمان للتخلص من التوتر والقلق، لأنه يعمل على تقليل مستويات هرمون الكروتيزول بالجسم.