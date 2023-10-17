انت الان تتابع خبر لحظات بسيطة قبل الكارثة.. الارصاد الاردنية تطلق تحذيرات شديدة اللهجة وتطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.. وقد اعذر من انذر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الاثنين خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق.

، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات ما بعد الظهر، ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ستزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة. ستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي يوم غدٍ الثلاثاء، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً قليلاً، وستكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة بشكل عام. قد تسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح، وقد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً. تميل الأجواء تدريجياً إلى الاستقرار التدريجي مع ساعات المساء، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما يوم الأربعاء، فستكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وستبقى الأجواء يوم الخميس خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ستظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.تتراوح درجات الحرارة اليوم في شرق عمان بين 29 - 18 درجة مئوية، في حين تتراوح في غرب عمان بين 27 - 16 درجة مئوية. وفي المرتفعات الشمالية تتراوح درجات الحرارة بين 25 - 15 درجة مئوية، بينما في مرتفعات الشراة تتراوح بين 26 - 14 درجة مئوية.

أما في مناطق البادية فتتراوح بين 34 - 19 درجة مئوية، وفي مناطق السهول بين 29 - 18 درجة مئوية. وفي الأغوار الشمالية تتراوح بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي الأغوار الجنوبية بين 36 - 24 درجة مئوية. وفي البحر الميت تتراوح بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي خليج العقبة بين 35 - 23 درجة مئوية.