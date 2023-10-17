انت الان تتابع خبر الإنذار الأخير.. ليلى عبد اللطيف وميشال حايك يطلقان توقعات مخيفة يشيب لها الرأس والجمهور مروعب من الذي سيحدث؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف عن توقعات كارثية من قبل العرافان ميشال حايك وليلى عبد اللطيف في ظهور جديد أثار قلق ملايين المتابعين الذين ينتظرون توقعاتهما على أحر من الجمر.

وقد توقع حايك حدوث حدث مزلزل خلال الأيام القادمة دون توضيح مزيد من التفاصيل، وأن الزلازل ستستمر في المنطقة. كما أشار إلى أن زلزال تركيا وسوريا الأخير كان “جرس إنذار”، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر تفوق ما سبقتها.

وأضاف أن الأرض ستشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد، بحسب تعبيره.

من جانبها، توقعت ليلى عبد اللطيف في لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد أن تعلن فرنسا حالة الطوارئ في باريس بسبب حدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، مما يؤدي إلى حدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات عالمية.

وتوقعت أيضًا وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ وبظروف غامضة خلال الفترة القادمة، مما يصدم الأوساط الفنية ويثير ضجة على وسائل التواصل والإعلام.

يثير الفلكيان الشهيران الجدل في العالم العربي من حين لآخر بتقديم تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأحيان.