انت الان تتابع خبر عقب أن أصابت عددا كبيرا بالإيدز.. جوري المغربية تظهر لأول مرة في مقطع خادش بعد ترحيلها من الإمارات، وما اعترفت به لم يكن في الحسبان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي جوري المغربية على الأنباء التي تفيد بإصابتها بمرض وإبعادها من دبي.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها، قالت جوري: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قام بنشر هذا الاشاعة عني في الأيام الأخيرة.

الكلام الذي يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بأنني مصابة بمرض وتم إبعادي من دبي، هذا الكلام غير صحيح بالطبع. جميع هذه الاشاعات تنتشر فقط لأنني قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "لقد قضيت عامين في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن أؤذي أحدًا أو أخطئ في حق أي شخص. أشكر الله أنني في دولة الإمارات، دولة تحمي الضعيف قبل القوي، ولا تقبل الأخطاء أو الشائعات. سأتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولن أسامح أبدًا".