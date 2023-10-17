طريقة جديدة مبتكرة لإزالة شعر الوجه نهائياً ومن دون أي ألم.. جربيها الان ولن تندم

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الرياض - روايدا بن عباس - تعود فوائد قناع البيض في تقليل نمو الشعر الزائد على الوجه إلى تصاقه بالشعر ومساعدتك في إزالته عندما يجف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيض يغذي البشرة بفضل احتوائه على البروتينات التي تعزز إنتاج الكولاجين.

لتحضير القناع، قم بخلط بياض البيض مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر في وعاء. قم بالخفق حتى تحصل على خليط ناعم، ثم ضع المعجون على وجهك واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بمجرد أن يجف القناع ويصبح قاسيًا بما فيه الكفاية، ازيله بسرعة واشطف وجهك بالماء البارد لإزالة القناع.

يُنصح بتكرار هذا النظام مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ومع ذلك، قد لا يكون القناع فعّالًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، وقد يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة خطر الاحتقان.