انت الان تتابع خبر وداعاً للسكري ومضاعفاته بعد اليوم.. مشروب رخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت حصوات الكلى ويقوي مناعة الجسم للغاية..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مشروب بسيط ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت حصوات الكلى ويقوي مناعة الجسم، إنه مشروب الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، وهي من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي،

وفي جميع أنحاء العالم، والحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

وبذور الحلبة ، ذات الطعم اللاذع، تُعد مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية، فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من تلك البذور الصفراء، ثم توضع في كوب الماء

وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة.وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل، لترى النتائج المذهلة لصحتك.

وتتعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق، فمنها أنها تساعد على كسب الوزن، حيث يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية، فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

كما تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية، لأنها من المكونات الغنية بالألياف.وتعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وخصوصا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل

وتحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري .

كما أن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.