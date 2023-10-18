انت الان تتابع خبر الحلقة القذرة الممنوعة من العرض في برنامج احمر بالخط العريض رجل يفقد خجله وأدبة ويقوم بممارسة هذا الفعل دون ذرة خجل وجعل المذيع يغادر البرنامج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتناول هذه الحلقة من البرنامج القضايا الغريبة والأحداث الفريدة في الوطن العربي.يقوم الإعلامي السوري مالك مكتبي بدعوة ضيوف من دول مختلفة في الشرق الأوسط لمناقشة قضية جديدة في كل حلقة.

يهتم الجمهور بمتابعة تلك الأحداث وما يحدث لهؤلاء الأشخاص الغريبين.في إحدى الحلقات، استضاف مكتبي ضيفًا من الجنسية اللبنانية، الذي يستعبد زوجته ويمنعها من امتلاك هاتف.

الزوج يعتبر زوجته جارية في المنزل ويرفض أن تتحدث أو تمتلك هاتفًا، مؤكدًا أن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف. ولذا، يرفض أن يمنح زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال.

وتثير هذه القضية استياء الكثيرين وتثير الجدل في المجتمع اللبناني.

فالزوجة تعيش في ظروف قاسية وتعاني من العزلة والانعزال عن العالم الخارجي. وتعتبر تلك الحالة انتهاكًا لحقوق المرأة وتعكس ظاهرة الاستبداد والتمييز ضد المرأة في المجتمع اللبناني.

تتساءل الكثير من النساء عن سبب تحمل الزوجة لتلك الحالة وعدم الانفصال عن زوجها. وتشير البعض إلى أن الزوجة قد تكون تعاني من ضعف الثقة بالنفس أو تخشى عواقب الانفصال، بالإضافة إلى تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية التي تعزز دور المرأة الخاضعة في المجتمع.

من الجدير بالذكر أن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها في المجتمع اللبناني، حيث توجد حالات أخرى للنساء اللواتي يعانين من الاستعباد والتمييز في الحياة الزوجية. وتعمل العديد من المنظمات النسائية والحقوقية على مكافحة تلك الظاهرة والعمل على توعية المجتمع بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

يجب أن يتم تغيير هذه الأفكار التقليدية والموروثة وتعزيز دور المرأة كعضو متكامل في المجتمع وتوفير الحماية والدعم للنساء اللواتي يعانين من الاستعباد والتمييز في الحياة الزوجية. ويجب أن يكون للمرأة الحق في التحكم في حياتها واختيار ما يناسبها ويجعلها سعيدة ومستقلة.