انت الان تتابع خبر سيكون خامس أضخم زلزال في العالم خلال 20 عاما.. الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من وقوع زلزال الموت ويحدد موعد حدوثة وقوته بالزمان والمكان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال قوي خلال الساعات القادمة، حيث قد تصل قوته إلى أكثر من 8 درجات على مقياس رختر. ودعا إلى تعزيز حالة الاستعداد، وأكد أنه من الممكن حدوث زلزال كبير خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار إلى أنه إذا حدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة، فإنه سيكون الزلزال الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا، وبالتالي فإنه ليس مجرد حدث زلزالي عادي.

وعلق على إعلان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 7 درجات في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، مشيرًا إلى أن الاستجابة الزلزالية لهندسة القمر مع المريخ ونبتون لا تزال معتدلة بالمقارنة مع ما حدث في الماضي، والذي بلغ 8.5 درجات على مقياس رختر. وهذا يشير إلى أنه يتوقع حدوث زلزال أقوى قريبًا.