انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تحبس أنفاس العراقيين بتوقعاتها المفزعة.. هذا ما سيحدث بعد 3 أشهر في العراق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت توقعات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف خوف وقلق الجمهور العراقي بعد ان أطلقت تنبؤاتها على قنوات الإعلام اللبناني، عن الأحداث التي ستحدث في البلاد وحبست توقعاتها الجماهير العراقية.

وقالت ليلى عبد اللطيف، سيكون هناك استمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.

وأضافت حدوث كوارث طبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، وانخفاض أسعار النفط، مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي.

وتابعت عن توقعاتها للعراق بداية السنة الجديدة 2024، أن أزمة الهجرة ستستمر، مع تدفق المزيد من العراقيين إلى الدول المجاورة.