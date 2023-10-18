انت الان تتابع خبر ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك.. هجوم شرس من الفنانة أنغام على شخصية شهيرة يشعل مواقع التواصل!! ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية أنغام الجمهور بعد ان شنت هجوم شرس على المتحدث باسم قوات الكيان الصهيوني أفيخاي أدرعي بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة.

وردّت أنغام على هذا التحذير قائلةً: "ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك"، حيث تفاعل الكثير من المتابعين مع تعليق الفنانة الذي عتبروه موقف مشرف تجاه أخواننا في فلسطين.أنغام كانت قد تفاعلت خلال الأيام الماضية مع الأحداث الجارية الآن في فلسطين وقطاع غزة، طالبةً من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكتبت أنغام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام": "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين".

وأضافت: "زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدّرهم على الصمود".