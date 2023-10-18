أقوى من إبرة الانسولين بملايين المرات.. عشبة معجزة تخفض السكر في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. تعرف عليها وقل ودعاً للألم وحرمان.!!

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الرياض - روايدا بن عباس - يبحث مرضى السكري عن الأعشاب التي تساعدهم في خفض نسبة السكر في الدم وتقلل من خطر حدوث مضاعفات عند استخدامها مع العلاج التقليدي.

يمكن أن يساعد تناول إكليل الجبل في تقليل مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على مركبات تزيد من امتصاص سكر الجلوكوز في خلايا العضلات، مثل حمض الكارنوسيك.تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام مستخلص اكليل الجبل يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بسبب تأثير المركبات النباتية الفعالة الموجودة في اكليل الجبل، مثل الفلافونويدات وحمض الرزمارينيك.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات غذائية أو عشبية، بما في ذلك مستخلص اكليل الجبل، لتحديد الجرعة الآمنة وتقييم التفاعلات السلبية المحتملة.بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى السكري الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول الأطعمة التي تحتوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل الأسماك والأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والفواكه، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والملح.

لا ينبغي أن يعتمد مرضى السكري على مستخلص اكليل الجبل كمصدر وحيد لتحسين مستوى السكر في الدم، ويجب الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل منتظم.