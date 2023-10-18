انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تثير خوف جماهير الزعيم بنبوءة مفزعة للغاية.. المصيبة ستحدث للفنان عادل إمام !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقع مثير اصاب الجميع بالدهشة، حيث كان توقعها هذه المرة عن الزعيم المصري الفنان عادل امام.

حيث أشارت أن اسم الزعيم سيشغل العالم، مما أثار مخاوف الجميع بسبب الشائعات المتكررة حول تدهور صحته ووفاته.”

بجهته رد عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام ومنتج معروف، على شائعات اعتزال الزعيم بسبب مرضه.”

حيث اعرب عن استيائه الشديد من انتشار هذه الشائعات المتكررة وقال: “تعبت وزهقت الأسرة من الشائعات التي تنشر عن الزعيم بشكل متكرر.”

لا أعرف ماذا أقول لمروجي هذه الشائعات. الزعيم بخير وصحته جيدة”.

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنان عادل إمام كان قبل ثلاث سنوات تقريباً في مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020