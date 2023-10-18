انت الان تتابع خبر استعدوا الحرب العالمية الثالثة قادمة.. قرارات يتم تسريبها لأول مرة عما سيحدث في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب في طوفان الاقصى!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الثامن في ظل تصاعد الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على قطاع غزة وتشتد الاشتباكات في الضفة الغربية.

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية استهدافها عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في إطار العملية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة ردًا على الخسائر التي تكبدتها حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل المختلفة في هجوم طوفان الأقصى، حيث بلغت خسائر إسرائيل من جراء هذه الهجمات أكثر من ألف قتيل، وفقًا للتقارير الإعلامية.

وأفادت القوات الجوية الإسرائيلية عبر منصة تويتر السابقة أنه تم استهداف مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا وتدميره بالكامل.وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية في غزة، وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بسقوط 18 قتيلًا جراء القصف الإسرائيلي على منازل في برفح جنوب غزة.

وتمكنت القوات الإسرائيلية من اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية ومدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء، وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل كثيف على المواطنين، وارتفع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، بالإضافة إلى مئات الإصابات جراء القصف.

تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، وأصيب أكثر من 2200 آخرين وفقًا لأحدث إحصائية رسمية، نتيجة للهجوم المفاجئ الذي شنه المسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة. ونقلت القناة 12 العبرية عن الجيش الإسرائيلي تقديراته التي تشير إلى وجود ما بين 400 و500 مقاتل فلسطيني.

يقاتلون بشراسة في مناطق مختلفة في غلاف غزة.تصاحب هذا التصعيد العنيف موقفًا مشتعلاً آخر على الساحة الدولية، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط، بهدف إظهار الدعم لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى.

.أعلن أوستن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، كما قرر البنتاغون إرسال حاملة طائرات F16 وF35 إلى شرق المتوسط قرب السواحل الإسرائيلية.

في ظل هذا التصعيد العنيف والقتلى الذين سقطوا من الجانبين على مدار الأيام الثلاثة الماضية،تثار المخاوف من انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى دوامة الفوضى والصراع الدائم، وتجدد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، خاصةً مع تدخل القوى الدولية في الصراع