انت الان تتابع خبر المغاربة لن يناموا الليلة مهما حدث بعد توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف الجديدة! مفاجأة مدوية ستهز المغرب عن بكرة أبيها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عن المملكة المغربية رأى البعض أنها مثيرة للتشاؤم خصوصاً بعد أن سبق وتوقعت حدوث زلزال مراكش وتحققت توقعاتها بالفعل.وقالت ليلى عبد اللطيف إن هناك صرخة عالية سنسمعها من الشعب المغربي على أبواب بعض المصارف. ليلي عبد اللطيف عادت بتوقعات متفائلة أيضًا للمغاربة حيث توقعت ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المعيشية وانتعاش السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين في البلاد.

وفي وقت سابق قالت العرافة الشهيرة إن المغرب ستتعرض لهزة أرضية سيشعر بها كل سكان المغرب"، وأضافت: "يسبب زلزال المغرب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار الجسيمة.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف عرافة لبنانية ولدت في بيروت عام 1956، وبدأت بتقديم توقعاتها في عام 1979، وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية عن الأبراج والتوقعات الفلكية، التي تستند فيها إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك علم التنجيم والرؤى والأرقام.