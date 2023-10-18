انت الان تتابع خبر اطلالة "مفزعة للغاية" لسارة إبنة عادل إمام التي منعها الزعيم من التمثيل تماما.. أصبحت عجوزاً اليوم وتغيّرت 360 درجة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار احدث ظهور لنجلة الزعيم عادل امام الوحيدة سارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل رواد مواقع السوشيال ميديا صورة حديثة لسارة عادل إمام في ظهور نادر لها وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين.

وتعد هذه أحدث صورة حصل عليها القاهرة 24، لـ سارة عادل إمام وبدت ملامح كبر السن عليها وفق تعليقات الجمهور.سارة عادل إمام، من مواليد عام 1977، وتبلغ من العمر حاليا (46 سنة) وهي الابنة الوسطى لعادل إمام التي أصر والدها على عدم السماح لها بالعمل في الفن، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها في مجال التمثيل، مثل القبلات وغيرها.



وتزوجت ساره عادل إمام من أحمد نبيل مقبل عام 2004 حيث بدأت قصة حبهما حيث كانا يدرسان سويًا بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية.



ولا تحب سارة ابنة الفنان الزعيم عادل إمام الظهور دائما للإعلام، عكس محمد إمام والمخرج رامي إمام، فإن سارة نادرة الظهور، وغالبا لا تنشر صورها ويقتصر ظهورها في المناسبات العائلية فقط.



يذكر أن الزعيم عادل إمام كان قد أثار الجدل قبل سنوات طويلة، بأنه يرفض تماما عمل ابنته في مجال الفن، لأن عاداتهم الأسرية تمنع هذا الأمر، وهو لن يكون سعيدا أبدا بأن تقدم ابنته مشاهد رومانسية على شاشة السينما، وبالتالي منعها منعا باتا من التفكير في احتراف تلك المهنة.