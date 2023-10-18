انت الان تتابع خبر رحيل اللاعب المصري محمد صلاح للدوري السعودي وفريق ليفربول يعلن رسميا عن النجم البديل له.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإنجليزي ستيفن وارنوك، لاعب فريق نادي ليفربول سابقا، عن البديل الأمثل لنجم "الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، حال رحيله إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين، خلال صيف 2024.

واقترب محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية 2023، من الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، لكن إدارة ليفربول تمسكت بنجمه رغم وجود عرض مالي مغر.وقال ستيفن وارنوك،

مدافع ليفربول السابق في الفترة من 2002 إلى 2007، في تصريحات لصحيفة "توك سبورت" البريطانية: "أي لاعب يمكن إيجاد بديل له، لقد قلت هذا عن لويس سواريز وفيليبي كوتينيو، ونفس الأمر ينطبق على صلاح".

ورحل سواريز وكوتينيو عن ليفربول صوب برشلونة الإسباني في 2014 و2018 على الترتيب، وها هو الفرعون المصري يواجه إمكانية الرحيل لكن في 2024.

وحول رحيل صلاح عن ملعب "أنفيلد"، قال وارنوك: "أعتقد أن المشكلة الكبيرة مع صلاح هي أنه إذا تلقيت عرضا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني من السعودية، فمن الصعب رفضه".

وأضاف: "لن نبيع صلاح في يناير، لكن ربما الموسم المقبل، وفقط إذا ما وجدنا البديل الأنسب له".

ورشح وارنوك اللاعب الجورجي خفينتشيا كفاراتسيخيليا جناح نادي نابولي الإيطالي، لخلافة "الفرعون" المصري، حيث قال: "يجب أن يكون لديك لاعب مثير ومهاري في التشكيلة، والوحيد الذي تبادر لذهني هو كفارا".

وتوج كفاراتسخيليا، الملقب بـ"مارادونا الجديد" تشبيها له بأسطورة الكرة العالمية والأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، الموسم الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، بعدما قاد نابولي في موسمه الأول معه إلى التتويج بلقب بطل الدوري "السكوديتو" بعد انتظار طويل دام 33 عاما، لأول مرة منذ الموسم (1989-1990).

انضم خفينتشيا كفاراتسيخيليا (22 عاما) إلى صفوف نابولي في صيف 2022 قادما من نادي دينامو باتومي الجورجي، وتبلغ القيمة السوقية للدولي الجورجي 85 مليون يورو.

ودافع كفارا عن ألوان ا فريق الجنوب الإيطالي "السماوي" في 52 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 21 آخر.

إلا أن كفاراتسخيليا لم يكن أول بديل يطرح اسمه لخلافة صلاح في أنفيلد رود، حيث سبقه الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي، والإنجليزي غارود بوين جناح نادي ست هام يونايتد الإنجليزي.

وتبلغ القيمة السوقية لنجم يوفنتوس (25 عاما) نحو 40 مليون يورو، بينما يصل سعر بوين (26 عاما) في الدوري الإنجليزي إلى 48 مليونا.