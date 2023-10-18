انت الان تتابع خبر بعد تحقق توقعاتها الأخيرة.. ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بما سيحدث في سوريا والسعودية نهاية 2023!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحظى توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، حيث التوقعات والتنبؤات التي تُدلي بها في لقاءتها التلفزيونية مع مطلع كل عام ميلادي جديد.

واشتهرت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ووفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، وفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022. تصدرت ليلى عبد اللطيف حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.

وظهرت ليلى عبد الطيف في مقطع الفيديو تتوقع تحول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء.

واشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه حيث كانت فترة الحړب صعبة للغاية.

وقالت عبد اللطيف أن سورية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

وتوقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي المياه والكهرباء والغذاء والوقود والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

وختمت توقعاتها عن السعودية موضحة انها ستتغلب على أي کاړثة طبيعية أو وبائية تصيبها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخړى.