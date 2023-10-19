انت الان تتابع خبر العبقري ميشال حايك ينهار ويكشف كل شيء والجمهور مصدوم!!: "هذا ماسيحدث في مصر قبل نهاية اكتوبر"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر ميشال حايك من أشهر العرافين على مستوى الوطن العربي، وزادت شهرته مؤخراً بعد تحقق الكثير من توقعاته بدقة كبيرة أدهشت الجميع.

وفي ظهور جديد له توقع خبير الفلك اللبناني الشهير ميشال حايك أحداث صادمة قد تحدث في مصر خلال الفترة القادمة وذلك في فيديو عبر قناته على منصة يوتيوب.وتوقع حايك بأن تكون الكنيسة القبطية هدف للإرهاب، لافتا الى أن أكثر من اهتزاز بالأمن الأزهري.

وقال حايك: "الهدف هدفين الازهر وشيخه وصدمه موجعة بالقرى المصرية".

وتنبأ الفلكي الشهير بأحداث غريبة في الاهرامات وتوقع ظهور علامات غريبة سنراها في الأهرامات وحولها وفوقها، أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي، تدهش العلماء وتحير العلماء.

كما توقع الفلكي اللبناني الملقب بـ "نوستراداموس العرب" هجمة قوية على العقار المصري وحزن مصري على امتداد نهر النيل على حد زعمه.