انت الان تتابع خبر ممنوع تدخل لو عازب او مراهق.. حسناء بحرينية وضعت القرنفل على هذه المنطقة من جسدها لمدة ثلاثة أيام.. لن تصدقوا المفاجأة التي حدثت لها؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعد فوائد القرنفل للشعر مذهلة، حيث يُستخدم في الطب الصيني والهندي التقليدي. فمحتواه العالي من مضادات الأكسدة والالتهابات يعطيه ميزة إضافية عن غيره من الزيوت في المحافظة على الشعر والاستفادة منه في علاج بعض مشكلاته.

ويأتي اسم القرنفل من الكلمة اللاتينية Clavus التي تعني "الظفر"، نظرًا لأن شكله يشبه الظفر. وقد نشأ في إندونيسيا، وهو عبارة عن براعم الزهور المجففة من شجرة القرنفل.

يحظى القرنفل بشعبية كبيرة، إذ إنه أحد أشهر التوابل المستخدمة في الأرز واليخنات والحساء، وقد استخدم أيضًا في الطب التقليدي لسنوات عديدة. ولم تقتصر فوائد القرنفل على الصحة فقط، بل شملت أيضًا الجمال والعناية بالنفس والشعر.

فوائد زيت القرنفل

يواجه الشعر في أيامنا هذه البيئة المليئة بالأوساخ والملوثات، مما يجعل العناية والاهتمام به والحفاظ على نظافته أمرًا ضروريًا. وفيما يلي سنتعرف على كيفية استفادة من زيت القرنفل وطرق استخدامه.

زيت القرنفل لتعزيز نمو الشعر

المركب الأساسي الموجود في القرنفل والمعروف باسم "الأوجينول" هو المسؤول الأول عن تعزيز نمو الشعر بفضل خصائصه المفيدة. فهو يساعد على تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس ووصول المغذيات اللازمة.

بالإضافة إلى هذه الخصائص، يحتوي الأوجينول على بعض الخصائص المضادة للأندروجين التي تساعد في إبطاء تأثير الأندروجينات على بصيلات الشعر، مما يعزز نموه، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثي.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت القرنفل لمعانًا للشعر ويعزز جماله. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تتبع الخطوات التالية:

أولاً، قم بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك.

ثانياً، جفف شعرك بلطف باستخدام منشفة ناعمة حتى يكون رطبًا وليس جافًا تمامًا.

ثالثًا، ضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على راحة يدك وافركيها بلطف لتسخين الزيت قليلاً.

رابعًا، باستخدام أطراف أصابعك، قم بتدليك الزيت بلطف على فروة رأسك. اركزي على المناطق التي تعاني من مشاكل مثل القشرة أو تساقط الشعر.

خامسًا، قم بتوزيع الزيت على طول الشعر باستخدام أصابعك أو مشط واسع الأسنان.

سادسًا، اترك الزيت يعمل على الشعر لمدة 30-60 دقيقة، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

سابعًا، بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافئ حتى يتم إزالة الزيت تمامًا.

ثم، يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

لا يعد زيت القرنفل مكونًا قويًا في حد ذاته فحسب، بل عندما يتم استخدامه مع زيوت أخرى، فإن الفوائد تتضاعف. هناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لتحسين صحة الشعر.

واحدة من هذه الوصفات هي استخدام زيت القرنفل مع زيت الزيتون وزيت الجوجوبا. هذا المزيج يعمل على تعزيز نمو الشعر وسماكته ولمعانه.

لإعداد هذا الخليط، قم بمزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا ونصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل. يمكنك إضافة العسل حسب الرغبة. ضعي هذا القناع على فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء.

واحدة من الوصفات الأخرى هي استخدام زيت القرنفل مع زيت الخروع. هذا الخليط يعمل على تعزيز بصيلات الشعر وفروة الرأس. لإعداده، قم بمزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع نصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل. يمكنك إضافة زيت جوز الهند أيضًا. ضعي المزيج على فروة الرأس واتركيه لأطول فترة ممكنة، ثم اغسلي شعرك بالماء.

واحدة من الوصفات الأخرى هي استخدام زيت القرنفل مع زيت جوز الهند. هذا الخليط يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر وإضفاء لمعان عليه. لإعداده، قم بوضع بضع قطرات من زيت جوز الهند مع زيت القرنفل. قومي بتدليك فروة رأسك واتركيه طوال الليل، ثم اغسلي شعرك في الصباح.

واحدة من الوصفات الأخرى هي استخدام زيت القرنفل مع زيت الأوكالبتوس. هذا الخليط يساعد في مكافحة علامات التقدم في السن لشعرك ويمنع الشيب المبكر. يمكنك تحضير بخاخ القرنفل للشعر بسهولة، فقط قم بوضع كوب من الماء في وعاء على النار واتركيه يغلي قليلاً. ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من القرنفل إلى الماء واتركيه لمدة 5 دقائق.

• اتركي المزيج يبرد ثم صفيه بواسطة قماش ناعم للتخلص من القرنفل.

• انقلي السائل المصفى إلى زجاجة بخاخ نظيفة وقومي برشه على فروة الرأس والشعر.

• قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لتوزيع البخاخ بشكل متساوٍ على الشعر.

عليك أن تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج. يعتبر الاستمرار في هذا النظام الغذائي وممارسة التمارين البدنية بانتظام من أهم العوامل لتحقيق نتائج مرضية. تأكدي من الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحلى بالصبر والاستمرارية في هذه العملية. ستلاحظين تحسنًا تدريجيًا في صحتك وشكلك العام.