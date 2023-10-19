انت الان تتابع خبر "انتظروا حدوث المفاجأة".. ليلى عبد اللطيف تثير القلق والخوف وتكشف ماسيحدث لـ إيلون ماسك في الأيام القادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يثير ما صرحت به عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بخصوص توقعات لعام 2024 قلقًا كبيرًا و جدلًا و احتمالية مصير مجهول لبعض الدول العربية والغربية وبعض الشخصيات الشهيرة مثل إيلون ماسك.

ليلي عبد اللطيف حذرت من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد.

ومن ضمن ما توقعت ليلى عبد اللطيف 2024، وهو توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن وقوع حوادث طبيعية مثل الهزات الأرضية والسيول والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة.