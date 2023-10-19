انت الان تتابع خبر العشبة الربانية.. كشف الطب عن معجزة لفاكهة رخيصة الثمن ولذيذة للغاية تحارب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مدهش وتعزز انتاج الأنسولين بقوة .. استفد من فوائدها العجيبة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - داء السكري هو مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز هو مصدر هام للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة ولذلك فإن العناية بالنظام الغذائي لمرضى السكري أمر بالغ الأهمية.

تعتبر فاكهة الكيوي من أفضل الفواكه التي يمكن أن تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم. فهي تعمل على زيادة قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم وتساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وتليين جدران الأوعية الدموية والشرايين، مما يساعد على تحسين قدرتها على استيعاب مرور الدم وتقليل ضغطه أثناء مروره.

إضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة الكيوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. ومن فوائد الكيوي للجسم تنظيم عملية الهضم وتحسين حركة المعدة وزيادة قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء من الطعام. كما تحتوي فاكهة الكيوي على أنزيمات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الكبد التالفة.

تعتبر الفاكهة مفيدة في منع انتشار التليف الكبدي وتحسين عملية الهضم. بفضل احتوائها على فيتامين C العالي، يعتبر الكيوي فاكهة مفيدة في علاج الأمراض الباردة والإنفلونزا وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيها، تعزز الفاكهة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة.

تقوم الفاكهة أيضًا بتقوية عضلة القلب وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يحمي الجسم من الأمراض القلبية الخطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم، وتنظيم مستوى السكر فيه. ففواكه مثل التفاح والجريب فروت والفراولة تعتبر مفيدة في هذا الصدد، حيث تحتوي على الألياف التي تساعد في تنظيم مستوى السكر وتحمي من الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم. فالتوت، على سبيل المثال، يحتوي على مركبات قوية تساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

2. الموز: يُعتبر الموز من أفضل الفواكه التي تُعزز صحة القلب وتُساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم. فهو يحتوي على معدن البوتاسيوم الهام لصحة عضلة القلب وتنشيطها. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد تناول الموز في إعادة توزيع السوائل في الجسم بشكل طبيعي. ويحتوي أيضًا على فيتامين ج الذي يُعزز بناء الأنسجة والخلايا في الجسم.. البطيخ: يُعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء والسكروز. كما يحتوي على حمض السيترولين الذي يُساعد في تخفيض ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في هذا الصدد. وأظهرت دراسة أُجريت في مجلة American Journal of Hypertension

أن تناول البطيخ أو خلاصة البطيخ بانتظام يُساهم بشكل واضح في تخفيض ضغط الدم المرتفع. بالإضافة إلى هذه الفواكه، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تُساعد في تقليل ضغط الدم مثل الأفوكادو والبرتقال والتفاح والرمان. يجب أن يتم تضمين هذه الفواكه في نظام غذائي متوازن وصحي للحصول على أقصى فائدة صحية