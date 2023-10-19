الطمي المغربي لبشرة شابة وحيوية

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رياض - احمد صلاح - هل سمعتِ يومًا عن الطمي المغربي وفوائدة الكثيرة للبشرة والجسم؟ الطمي المغربي هو عبارة عن طينٍ مستخرجٍ من جبال الأطلس في المغرب، وقد استخدم منذ عصورٍ قديمة في الحمامات المغربية، لتنظيف الجسم وتخليصه من الدهون والأوساخ، كما يدخل في العديد من الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم؛ لاحتوائه على نسبٍ عاليةٍ من الأملاح المعدنية الأساسية، مثل: الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والفسفور، والزنك، والنحاس، ويتوفر الطمي المغربي بعدة أنواع، مثل: الطمي الأحمر، والأصفر، والأزرق، والزهري.



وهناك فوائد رائعة للطمي المغربي لجمال الجسم، بالرغم من عدم توفر دراسات علمية حول فوائد الطمي المغربي أو سلامة استخدامه، ولكن يُعتقد أنّ من فوائده الآتي :



ينظف المسامات، ويخلصها من الدهون والأوساخ المتراكمة.

يمنح البشرة النضارة، والحيوية، والشباب، والنعومة.

يجدد خلايا البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويعيد التوازن لها.

قد يُساعد في تخفيف ظهور حب الشباب، والبثور، والرؤوس السوداء. قد يُخفف من آثار الحبوب، والكلف والبقع البنية.

يُعزز لون البشرة ويوحده، كما قد يُخفف الاسمرار حول الفم، أو في منطقة الذقن أو في الأماكن الحساسة.

يرطب البشرة ويشد الترهلات.

يقشر البشرة ويضيق المسامات الواسعة.

يخفف الخطوط البيضاء أو علامات تمدد الجلد.



طريقة استعمال الطمي المغربي للجسم تتعدد طرق استعمال الطمي المغربي للجسم، وفيما يأتي بعض الخلطات التي يمكن تحضيرها باستخدام الطمي المغربي:



ماسك الطمي المغربي مع ماء الورد: يستخدم عن طريق مزج كميةٍ من الطمي مع القليل من الماء، للحصول على عجينةٍ على شكل المرهم، ثمّ تطبيق طبقة خفيفة منها على الجسم، باستخدام ملعقة خشبية، وتركه حتّى يجف، ثمّ إزالته بالماء الفاتر.



ماسك الطمي المغربي مع الزبادي: يستخدم عن طريق خلط ملعقة من الزبادي، مع ملعقة من الطمي المغربي، ثمّ تطبيق المزيج على الجسم، والأماكن المراد تفتيحها، وتركه مدّة ربع ساعة تقريباً، ثمّ غسله بالماء الدافئ.



ماسك الطمي المغربي مع الشوفان: يستخدم عن طريق مزج ملعقةٍ من الطمي المغربي، مع ملعقةٍ من العسل، والماء، والشوفان، ثمّ تطبيق المزيج على الجسم، وتركه مدّة ربع ساعة تقريباً، قبل غسله بالماء الفاتر.



ماسك الطمي المغربي مع زيت اللوز: يستخدم عن طريق مزج ملعقةٍ من الطمي، مع ملعقةٍ من زيت اللوز، ومحتوى ثلاث كبسولات من فيتامين E، وتطبيق المزيج على علامات تمدد الجلد مدّة عشر دقائق تقريباً، ثمّ تدليك الجلد بشكلٍ دائري مدّة خمس دقائق، قبل غسله بالماء الفاتر، وبعد ذلك ترطيب الجسم بكريمٍ مرطب.



ماسك الطمي المغربي مع زيت شجرة الشاي: يستخدم عن طريق مزج ملعقة من الطمي، مع ملعقة من الشوفان المطحون، وملعقتين من الماء، وأربع قطرات من زيت شجرة الشاي، وتطبيق المزيج على أماكن الحبوب في الجسم، وتركه مدّة ربع ساعة تقريباً، قبل غسله بالماء الفاتر.



ودائمًا ينصح بتكرار الماسكات، بمعدل مرتين أسبوعيًا؛ للحصول على أفضل النتائج، وقد يُسبب الطمي المغربي تهيج الجلد وجفافه، لذا يجب إجراء اختبار الحساسية أولًا قبل استخدامه؛ بوضع كمية بسيطة منه على بقعة صغير من الجلد.