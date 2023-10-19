العبقري ميشال حايك يوجه رسالة هامة وعاجلة للشعب السعودي: "المفاجأة قد تحدث في نهاية أكتوبر"!!

انت الان تتابع خبرالعبقري ميشال حايك يوجه رسالة هامة وعاجلة للشعب السعودي: "المفاجأة قد تحدث في نهاية أكتوبر"!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه الفلكي الشهير ميشال حايك رسالة هامة للشعب السعودي، حيث كشف ماقد سيحدث في نهاية أكتوبر والفترة القادمة.

وقال ميشال حايك إن الأنظار ستنحرف لبعض الوقت لموسم الرياض إثر حدث مفاجئ لم يكشف عن كنهه.وتابع: أحداث أمنية تستدعي تأهب فتحرك فضرب بيد من حديد والمستشار تركي آل الشيخ سيخوض أشرس المعارك وأخطرها بوجه الحساد.

واستطرد حايك: "المكانة والشهرة الواسعة التي يصل اليها الفنان راشد الماجد بدون أي حصانة، وانه في احدى المحطات حتكون مكشوفة"

واستهجن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات حايك مرفقين مقاطع فيديو لتنبؤاته عبر تغريدات منشورة.