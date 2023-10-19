انت الان تتابع خبر بدون رحمة وبوحشيه تامه حادثة هزت الرأي العام بمصر... عريس متهور قليل الصبر كانت ليلة دخلته عنيفة وصعبة وأستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت عروس مصرية للضرب من قبل زوجها بعد مرور ثلاث ساعات فقط على انتهاء حفل زفافهما، ما أدى إلى دخولها في حالة غيبوبة ونقلها إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة. وأفاد العريس بأن والدته نصحته بضرب زوجته في ليلة الدخلة لتشعر بالخوف منه وتكون مطيعة له، وذلك لتجنب تكرار سيناريو سيطرة الزوجات على إخوته بعد الزواج. وأشار العريس إلى أنه كان يطيع والدته بشكل كامل ولم يرغب في أن يغضبها، ولذلك قام بضرب زوجته ثلاث مرات على وجهها في ليلة الدخلة لإثبات أنه الرجل وصاحب الكلمة. ومع ذلك، قامت العروس بالرد عليه بالضرب وبدأت تشتمه، ما تسبب في تفاقم المشكلة واندلاع مشادة كلامية عنيفة بينهما.

قرر الأب أن يتصل بالشرطة وينقل ابنته إلى المستشفى القريب. بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين أنها تعاني من كسر في الجمجمة والحوض. تم وضعها في غرفة العناية المركزة وتم وضعها تحت المراقبة الطبية اتمرة