انت الان تتابع خبر جنون الغرائز.. عروس بحرينية لم تقدر أن تتمالك نفسها بليلة الدخلة فقامت بحركة خطيرة فوق السرير و جعلت العريس يخسر أغلـى مايملك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور ساعتين من انتهاء حفل الزفاف، سُمِعَت سيارة الإسعاف وصوتها يتعالى في الحي، مما أثار فضول الجيران وجعلهم يتساءلون عن سبب الاستدعاء الطارئ. ولكن كانت المفاجأة الكبرى عندما شاهدوا المسعفين يخرجون من الشقة ويحملون جثة العريس وينقلونها إلى سيارة الإسعاف.

ووفقًا للتقرير المذكور، حاول المسعفون بشكل يائس إنعاش العريس الذي كان في حالة حرجة، ولكنه فارق الحياة بعد فترة قصيرة. هذا الأمر صدم عائلته وزوجته الجديدة، وتسبب في حزن عميق لدى الجميع. وبعد إجراء التشريح، تبين أن سبب الوفاة كان تناول العريس جرعة زائدة من المنشطات.

بعد يومين من وفاة العريس، استفاقت العروس من الغيبوبة التي كانت فيها وأعربت عن رغبتها في التحدث إلى والد العريس. كانت العروس تشعر بالذنب وترغب في الاعتراف بالحقيقة.

اعترفت العروس لوالد العريس بأنها كانت تحث زوجها على تناول "الفياغرا"، وعلى الرغم من معارضته في البداية، وافق في النهاية على تجربة حبة واحدة. ولكن العروس لم تكتف بذلك، بل استغلت ذهاب زوجها إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من المنشطات في العصير، ظنًا منها أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلتهما مميزة. ولكن للأسف، كان ذلك هو السبب وراء وفاته المفاجئة.