انت الان تتابع خبر من غير ريجيم ولا رياضة .. بذور صغيرة معجزة حقيقة لنسف الكرش والأرداف والأجناب في 3 أيـام فقط.. جربها ولن تندم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعتبر السمنة والكرش أحد المشاكل التي تُؤرق الكثيرين، ما يجعلهم يبحثون عن منتجات التخسيس على المواقع والإعلانات المنتشرة على القنوات ليلاً ونهارًا، دون أن يعرفوا مصادرها وذلك يعود لأي خيط من شأنه الوصول إلى تفتيت الدهون والتخلص من الشكل الغير جيد الذي يتسبب فيه الكرش.

لكن يمكنك التخلص من الكرش بمجموعة من الوصفات الطبيعية الجيدة التي تلعب دورًا هامًا في التخلص من الكرش بشكل ممتاز، وفي هذا المقال سوف نتعرف على بذور من شأنها تفتيت الكرش بكل طريقة استخدام بذور الكتان للتخلص من الكرش، تعتبر بذور الكتان أحد أشهر البذور التي يمكنها نسف الكرش والوصول إلى قوام مناسب، ويمكنك اللجوء لبذور الكتان للتخلص من الكرش بكل سهولة، حيث تعتبر بذور الكتان من الأعشاب الطبيعية الممتازة التي تساعد في التخلص من الدهون بسرعة كبيرة.

ويمكنك تناول بذور الكتان بطرق كثيرة، حيث يمكنك تناول عصير الموز مع بذور الكتان أو من خلال عمل سلطة السبانخ مع بذور الكتان والتونة، كما يمكنك تناول بذور الكتان بمفردها على الريق، كل هذه الطرق تساعد في التخلص من الكرش بسهول

وصفات للتخلص من الكرش، وصفة النعناع والكزبرة: يمكنك خلط ملعقتين من أوراق النعناع الطازجة مع ملعقة من الكزبرة، ومن ثم غلي المكونات ثم تصفيتها وشربها على الريق للتخلص من الكرش بشكل فعال للغاي

الشاي الأخضر: يمكنك تحضير خلطة من الزعتر عن طريق مزجه مع الميرمية وغلي المكونات. ثم يتم تصفية المكونات وشربها يومياً للتخلص من الكرش بشكل فعال وسري

خلطة الروزماري: يمكنك خلط ملعقتين من الروزماري مع كوب من الماء وملعقة من الزعتر. ثم يتم غلي المكونات وتصفيتها وشربها على الريق. يجب تكرار هذه العملية مرتين في اليوم لمدة أسبوعين.ع.ة.ة.