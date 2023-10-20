انت الان تتابع خبر عريس خليجي قذر جرد عروسته من ملابسها في ليلة الدخلة وعندما تحسس بيدية اكتشف كارثة كبرى قصمت ظهره وجعلته يفر مسرعاً من غرفة النوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قصة غريبة ومؤلمة تحكيها حادثة مروعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. في ليلة الدخلة، تفاجأ العريس بكشف حقيقة صادمة عن عروسته، مما دفعه لاتخاذ قرار الانتقام منها بطريقة غير متوقعة.

وفقًا للتقارير الإعلامية الإماراتية، كان الشاب والفتاة يعيشان قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات، حيث كانت العروس تعمل زميلة للعريس في إحدى القنوات الفضائية. ورغم نهاية قصة حبهما بالزواج، إلا أنها كانت بداية النهاية لعلاقتهما في الفترة التي تسبق حفل الزفاف بثلاثة أشهر. بدأ العريس التحضير للحفل الكبير الذي كان يتطلع إليه بفارغ الصبر. وفي تلك الفترة، أخبره أحد أصدقائه المقربين بأن خطيبته تخونه مع زميل آخر، وليس ذلك فحسب، بل قد التقت به أكثر من مرة.

بالطبع، تلقى العريس هذه الأنباء بصدمة واضحة، وحاول في البداية تجاهلها وعدم الاعتقاد بها. ولكن الصديق المخلص أصر على صحة الخبر وأكد له أنه ليس له أي مصلحة في تدمير زواجه. وبينما يحاول العريس استيعاب ما سمعه، قرر أن يتوجه إلى أحد الأطباء المختصين للتأكد من صحة الأمر.قرر العريس أن يستعين بالطبيب لمساعدته في معرفة ما إذا كانت عروسته قد مارست العلاقة الحميمة من قبل. لم يتردد الطبيب في تقديم النصيحة وشرح الفرق بين الغشاء البكارة الطبيعي والغشاء البكارة الصناعي. كان العريس يأمل في قلبه أن تكون الشائعات غير صحيحة وأن تكون عروسته بكرًا. وفي ليلة الدخلة، لاحظ العريس علامات التوتر على وجه عروسته. عندما سألها عن السبب، قدمت له أعذارًا وقالت إنها أمر طبيعي لأي عروس في ليلة زفافها.

كان العريس متوترًا ومستعجلًا لمعرفة الحقيقة. دخل مع عروسته إلى غرفة النوم بحجة الشوق والحنين إليها. بعد أن خلعت ملابسها، بدأ في التحقق من الغشاء البكارة. بينما كان يتحسس، ترتجف أصابعه من الخوف. انهمرت دموعه عندما اكتشف أن الغشاء البكارة لعروسته صناعي وليس طبيعيًا.

حاول العريس السيطرة على نفسه ومحاولة الضغط على عروسته لتعترف له بما حدث. ولكنها أصرت على الانكار. هذا جعله يغادر الغرفة والفندق في تلك اللحظة ويترك عروسته وحدها تندب حظها وتتجرع مرارة خيانتها له.

انتظرت العروس حتى الصباح على أمل أن يعود العريس. ولكنه لم يعد وأغلق جميع هواتفه. لم يكن لديها خيار سوى العودة إلى منزل أهلها في يوم الصباحية وهي تنزف دموع الحزن والخزي. أما العريس، فقد اختفى عن الأنظار ولم يتم العثور عليه في المدينة. بعد ستة أشهر، عاد إلى المدينة وتزوج فتاة أخرى. أرسل لزوجته الخائنة ورقة الطلاق.