انت الان تتابع خبر زفاف اسطوري يتحول الى مأتم.. مال على جنبه دون أن يشعر به أحد.. تفاصيل وفاة مواطن سعودي ليلة زفاف ابنته في أبها ورد فعل العروسة صادم للغاية !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف نجل المواطن "حسن بن محمد آل مريع"، الذي توفى ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها، تفاصيل الواقعة وقال نجل المتوفى: "كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف"، بحسب العربية. وأضاف: "والدي لم يكن يعاني من أي وعكة صحية، ودخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات، وكنا معه".

وتابع: "كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال والدي على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد".

واختتم نجل المتوفى: "تم نقل والدي بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل".أقدم رجل على قتل زوجته ثم انتحر في جازان.وأطلق الرجل النار على زوجته من سلاح ناري "مسدس"، ثم أقدم على الانتحار،