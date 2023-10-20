أقوى من إبرة الانسولين.. مشروب طبيعي حلو المذاق يخفض السكر في الدم بشكل فوري ويقلل من مستوى الكوليسترول .. جربه ولن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - تشير الدراسات العلمية إلى أن عصير الشمندر (البنجر) يمتلك العديد من الفوائد الصحية، حيث يمكنه خفض مستويات السكر في الدم في غضون 15 دقيقة. يحتوي عصير الشمندر على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم، وتمنحه لونًا أرجوانيًا غنيًا. كما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والنترات.

تلعب هذه المركبات دورًا هامًا في العمليات الغذائية التي تحدث في الجسم، والتي قد تساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري. يخزن الشمندر النترات في جذوره، مثل الكرفس والجرجير والفجل، وجميعها غنية بالنترات.ومن اللافت للنظر أن الشمندر الذي يتم حصاده في الصيف يحتوي على تركيزات أقل من النترات مقارنة بتلك المحصودة في الخريف، حيث يتأثر تراكم النترات بالتعرض للضوء. ومع ذلك، يجب مراعاة أن تحول النترات إلى أكسيد النيتريك يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة، مما يؤثر على مرضى ضغط الدم. لذا، ينصح المرضى بالتشاور مع الطبيب قبل تضمين الشمندر في نظامهم الغذائي