انت الأن تتابع خبر بكرة يا هانم الحقي خزني .. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن هذه الأماكن في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة، غداً السبت الموافق 21 من الشهر نفسهوكتبت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية بيان لها اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .

قطع المياه :

[مياه تخرج من الصنبور في كوب]

قطع المياه

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن قطع المياه لمدة 10 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة مساء صباح يوم السبت الموافق 21 من الشهر الميلادي الجاري، حتي تمام الساعة السادسة من نفس اليوم

سبب قطع المياه في محافظة الدقهلية

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال صيانة على خط قطر 600 مم زهر مرن بخط جمصة داخل رافع مياه عثمان

أماكن قطع المياه في محافظة الدقهلية

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومى، والأمن المركزى، وبعض قرى بلقاس (زيان – والسلسول).

طلب عاجل :

توجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الدقهلية بطلب عاجل جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.