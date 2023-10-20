انت الان تتابع خبر خذوا الحيطة والحذر لم يتبقى الا القليل.. العرافة ليلى عبد اللطيف تنادي النداء الأخير وتبكي بحرقة وتكشف المفاجأة التي ستحدث الأسبوع المقبل في مصر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنبأت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بحدوث أحداث مثيرة في الأسبوع القادم، وخاصة في مصر. وقد أشارت سيدة التوقعات إلى أن الأيام القادمة قد تشهد موجة حر غير مسبوقة في مصر، وهذه تعتبر الأشد منذ مئة عام. وقد حثت الجميع على أخذ الحيطة والحذر من هذه الظروف القاسية.

وفي توقعاتها لمصر، أشارت أيضًا إلى حدوث تطورات إقليمية كبيرة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا إقامة مشاريع تعزز وتدعم الشباب في عام 2023.