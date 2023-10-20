انت الان تتابع خبر سر الجبن القاتل: اكتشف أخطر أنواع الجبن في العالم داخل مطبخك وتخلص منها قبل فوات الأوان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الجبنة من المأكولات المميزة والتي لا يخلو أن منزل من وجودها حيث تحرص معظم ربات البيوت على وضعها دائما علي مائدة الأفطار والعشاء باعتبارها من الوجبات الخفيفة، كما أنها تضاف لبعض الأطعمة والمعجنات مثل الفطائر والبيتزا، وهناك أنواع كثيرة من الجبن المختلفة منها مثل الجبنة الكريمي والجبنة الأسطانبولي، وعلى الرغم من ذلك فإنه في هذا المقال سوف نتكلم عن أخطر جبن في العالم توجد في مطبخك وأنت لا تدري ويجب عليك أن تتخلص منها فورا قبل فوات الأوان.

أخطر أنواع الجبن الضارة التي يجب التخلص منها. على الرغم من أنها من الأطعمة الخفيفة التي يمكن تقديمها علي الموائد سواء في ساعات الصباح أو المساء، إلا أن الدكتورة لنيدا جاد الحق المتخصصة في مجال التغذية العلاجية، قال بأن هناك بعض أنواع . يمكن أن يوجد بها نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة التي تسبب مشاكل صحية كبيرة قد تعرض حياة الإنسان للخطر، كما تحتوي في بعض الأحيان على الألوان والمكسبات الصناعية الضارة. ولقد أوصت الدكتورة ليندا بعدم شراء أنواع الجبن المكتوب عليها نباتي الدهن، لأنه يتم تصنيعها بأسوأ أنواع الزيوت ، مما يؤثر علي الأوعية الدموية وتصلب الشرايين ويؤدي ذلك إلي تجلط الدم مما قد يسبب الوفاة، ويجب شراء الجبن من أماكن معروفة ويفضل عدم شراء الجبن المعلب، حيث أنها تكون مشبعة بالمواد الحافظة التي تؤثر على الصحة وبها نسبة من الدهون.