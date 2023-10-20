انت الان تتابع خبر ساعات ودقائق تفصل عمان عن أسوأ كارثة في حياتها والأرصاد يدعو المواطنين للإخلاء الفوري لهذه الدول والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت الأرصاد الجوية العمانية أن حالة الطقس اليوم ستكون صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع احتمال تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة .وفرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب.وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وتصاعد الغبار تنبيه