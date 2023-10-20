انت الان تتابع خبر بعد ان اجبرته الحقيقة على الحديث ،، ميل جيبسون يشعل منصات التواصل بمنشور مُثير حول أحداث فلسطين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار النجم العالمي ميل جيبسون الجدل بمنشور كتب عبر حساب منسوب له على منصة إكس، تويتر سابقاً، أعلن فيه دعمه للقضية الفلسطينية وتوقعاته بزوال إسرائيل.

ما زاد من تداول متابعين للمنشور وتصديقهم لتغريدة ميل جيبسون هو مواقفه السابقة التي عبر فيها بوضوح عن رفضه لانتهاكات الإسرائيليين ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية.

وجاء في تغريدة ميل جيبسون المنسوبة له: “قريباً سينتهي الأمر وهم على علم بذلك ولذلك هم يريدون تدمير كل شيء في طريقهم”.

تفاعل عدد من المشاهير مع تغريدة ميل جيبسون ومن بينهم النجم المصري يسري نصر الله والذي كتب موجهاً نصيحته لمتابعيه: “بلاش تشيروا تويتة ميل جيبسون لأنها مش حقيقية الحاجات دي تُستخدم بالعكس”.

وما بين مؤيد ومعارض تباينت ردود أفعال الجمهور على تغريدة ميل جيبسون فبينما اعتبر البعض أن مواقف ميل جيبسون ثابتة دائما تجاه الفلسطينيين واليهود، رأى آخرون أنه ضد السامية وهو الاتهام الذي سبق واتهمته له الفنانة وينونا رايدر والتي حكت في لقاء سابق لها عن أن النجم العالمي سخر من اليهود فور ذكر اسمهم أمامه في إحدى الفعاليات.

فيما تضمن المنشور المنسوب للنجم العالمي تفاعلات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ومن بين هذه التعليقات: “إن النجم العالمي ميل جيبسون معروف دائماً بمواقفه الواضحة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هو رجل واضح لا يحب المُواربة ويُعلن عن آرائه بوضوح”، “نتمنى أن يكون كل نجوم العالم في شجاعة ميل جيبسون رجل لا يخشى أحد ويحترم نفسه فتحترمه الشعوب”.

فيما جاءت بعد التعليقات المهاجمة لميل جيبسون: “الآن تتحدثون عن أن التغريدة مزيفة؟ هل نسيتم ما قاله في وقت سابق وفضح ممثلة شهيرة له بموقفه من معاداة السامية، هذا الرجل يشجع على العنف ولا يجب تشجيعه على الأمر”. “أتذكر مواقفه وتصريحاته كاملة بعد فيلم المسيح وكيف عبر بصراحة عن موقفه فهو عنصري”.