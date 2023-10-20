انت الان تتابع خبر كوارث قاتلة وحرب أهلية.. ليلى عبد اللطيف تٌفصح عن توقعات سوداوية تثير القلق في الأيام القادمة.. التزموا منازلكم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.وحذرت عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد.

وتوقعت ببوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس، وكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.