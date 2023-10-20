انت الان تتابع خبر أغرب قضية طلاق في مصر.. سيدة تهرب من زوجها بعد زواج عام كامل، لأنه يجبرها على استنشاق هذا الشيء المقرف كل يوم في السرير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تتخيل ندى أن تقف أمام محكمة الأسرة، بعد عام واحد فقط من الزواج، لطلب الخلع من زوجها، لعدم القدرة على استكمال حياتها الزوجية معه، بعد أن أصبحت تشعر بالاسمئزاز من تصرفاته، وعدم نظافته الشخصية، التي جعلتها لا تطيقه وتتهرب منه فى العلاقة الزوجية.

وقالت الزوجة “تزوجت منذ عام واحد فقط، زواج صالونات، من شخص لم يرني سوى مرة واحدة، في إحدى المناسبات العائلية، وتقدم لخطبتي، وكانت المعاملة في حدود العادات والتقاليد، حتى قرر هو أن يتم الزواج سريعا، ولم استطع التعرف على شخصيته أكثر، إلا بعد الزواج، وعندما أغلق علينا باب واحد، مر أول أيام الزواج في راحة، وبعد شهر بدأت اشم رائحته التي لا تطاق، والسجائر التي تملأ فمه طوال اليوم.

وأضافت: “كنت اشتري كل مستلزمات النظافة الخاصة به، ولا يستخدمها حتى طفح بي الكيل، وأصبحت لا أطيق أنفاسه، فطلبت الطلاق الذي واجهه بالرفض، لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، وأنتظر أولى الجلسات.