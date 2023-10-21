انت الان تتابع خبر زوجة امارتية تضرب زوجها كل يوم وتتسبب له بهذا الأمر الكارثي الذي استدعى تدخل الأمن والمحكمه ورد فعل القاضي صادم جداً !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي القاضي محمد المطوع، أن رجلاً قد طلب الطلاق بسبب التعرض المتكرر للضرب من زوجته، والتي تمتلك حزامًا في رياضة الكاراتيه.

ووفقًا للقاضي المطوع، فإن طلب الطلاق بسبب التعرض للضرب ليس محصورًا فقط على النساء، بل هناك حالات تشمل الرجال أيضًا، مثل الحالة التي طلب فيها الرجل الطلاق بسبب التعرض للضرب من زوجته التي تمتلك حزامًا في رياضة الكاراتيه، وفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"وأضاف المطوع أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحياة الأسرية منذ بداية فترة الخطبة وحتى أدق التفاصيل مثل الهدايا والمهر وأركان الزواج ودور الأطراف في هذه الحياة، مشيرًا إلى أنه قانون متسلسل وسهل، ولكنه يتطلب نوعًا من الاطلاع والوعي.