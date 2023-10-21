انت الان تتابع خبر بيج رامي يبكي في مقطع فيديو مؤثر للتضامن مع فلسطين ويشعل موجة كبيرة من الاستنكار ضد الاحتلال!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن بطل العالم ممدوح محمد حسن السبيعي الشهير بـ بيج رامي لاعب كمال الأجسام عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بعد قصف الكيان الصهيوني لغزة خلال الأسابيع الماضية.

وقال بيج رامي في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “إحنا أشباه رجال وأصعب شيء إن الراجل يبكي جنب الحيطة، عمري ما حسيت فى حياتى بأكتر من كده مهانة والله ما خان فلسطين إلا أحنا”.

وتابع: “أطالب جميع اللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية بدعم القضية الفلسطينية أمام الكيان الصهيوني، ودعم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر”.

وبالأمس، أعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، عقب قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

ونشر صلاح فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، وقال خلاله:” ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”.

وتابع: “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع.. فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وأضاف: “يجب أن تتوقف المجازر ، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا،يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”.

واختتم: “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا،أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود”.