انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل تزلزل الكويت.. شبان وشابات يمارسون هذه الأ فعال الدنيئة بشكل جماعي وقح ودون ذرةحياء او ادنى خجل..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم ضبط مجموعة من المخالفين للقانون في الكويت، بما في ذلك النساء، بتهم مختلفة تتعلق بممارسة الرذيلة والقيام بأعمال منافية للآداب تحت ستار المساج في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية الكويتية، تم اعتقال 23 شخصًا في 3 قضايا مختلفة في جليب الشيوخ والسالمية.

أوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمالًا مخالفة للآداب العامة وممارسة الرذيلة تحت ستار معاهد المساج. وقد تم توزيع صور مموهة للمتهمين، وظهر بينهم العديد من النساء المتورطات في فضائح جنسية تحت ستار الأعمال في الكويت. ووفقًا للمنشور الصادر عن إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن السلطات مستمرة في مكافحة جميع أشكال السلوكيات السلبية في البلاد الخليجية.

وأوضح المنشور أن إدارة مباحث محافظة الفروانية قد ضبطت 14 شخصًا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة، بينما ضبطت إدارة حماية الآداب العامة في السالمية 9 أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة تحت ستار معاهد المساج وخدماتها في الكويت.

تم تحويل المخالفين الذين بلغ عددهم 23 شخصًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وفقًا للوزارة.

تلقت هذه التفاصيل الصادمة استجابة واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيكتور الذي غرد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً: "يجب إغلاق جميع معاهد المساج لأنه من الواضح أن هذه الأماكن تقدم خدمات رذيلة".

وقد كتب حساب باسم أليكس على نفس المنصة قائلاً: "إن هذه المعاهد تتكاثر بشكل لا يصدق، حيث يظهر معهد جديد أو اثنين كل أسبوع. وما هي إلا أعمال مشينة تنتشر وتفسد المجتمع، ويجب أن يتم سحب تراخيصهم على الفور".

وتقوم الجهات الأمنية في الكويت بشكل مستمر بالإعلان عن مخالفات من هذا النوع ومتابعة المخالفين، وذلك في ظل رفض عام من قبل المجتمع لتلك السلوكيات التي تخالف القيم والآداب العامة.