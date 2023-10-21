انت الان تتابع خبر للنساء فقط.. اليكِ وصفة سحرية جبارة لشد ترهلات البطن وإذابة الدهون بشكل نهائي والى الابد .. استخدميها بهذه الطريقة مرة واحدة فقط بالأسبوع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاني الكثير من النساء من مشكلة ترهلات الجسم، وخاصة في منطقة البطن. وعادة ما تظهر هذه الترهلات بعد فقدان الوزن أو الولادة.

وتعتبر هذه المشكلة مزعجة ومقلقة للكثير من النساء، وقد يؤثر ذلك على حالتهن النفسية ويجعلهن يشعرن باليأس من ترهل الكرش والأرداف والأفخاذ.

لذلك، يلجأ العديد من النساء إلى البحث عن حلول سريعة لمعالجة هذه المشكلة واستعادة جمالهن أمام الشريك.

في هذا المقال، سنقدم لك وصفة طبيعية وفعالة وغير مكلفة، تساعدك في حرق الدهون وإذابة الشحوم وشد الترهلات بشكل عام. ويمكنك تجربة هذه الوصفة في المنزل للحصول على نتائج فعالة واستعادة ثقتك بنفسك وإبهار شريكك بجسمك في غرفة النوم.

تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. وهي على النحو التالي:

- ملعقة من الشابا المطحون

- ملعقة من النشاء

- ملعقة زنجبيل مطحون

- ملعقتين من ماء الورد

- ثلاث ملاعق زيت زيتون

لتحضير واستخدام هذه الوصفة، قم بوضع الشابا والنشا في إناء فارغ وامزجهما جيدًا. ثم أضف ملعقة الزنجبيل المطحون وامزجها معهما أيضًا. بعد ذلك، ضع المزيج على المنطقة المترهلة وادهنها بحركات دائرية. اترك المزيج على الجسم لمدة 3 إلى 4 ساعات قبل أن تغسله.استخدمي المزيج مرة واحدة فقط في الأسبوع. إذا كانت بشرتك حساسة يمكنك الاستغناء عن الزنجبيل. هناك بعض الطرق والنصائح التي يمكن الاستفادة منها في شد الترهلات والتخلص من الجلد المترهل، وهي كالتالي:

الحفاظ على ترطيب البشرة: من خلال شرب كميات كبيرة من الماء، فهذا يساعد في تقليل الترهلات، كما يجب استخدام مرطب للبشرة.

حماية الجلد من الشمس: لأن الشمس تزيد من الترهل، لذا ينصح بتطبيق واقي الشمس وتجنب أشعة الشمس الحارقة بقدر المستطاع.

ممارسة التمارين التي تستهدف أماكن الجلد المترهل: إذ قد تساعد ممارسة التمارين الرياضية في إعادة توازن الكتلة العضلية وعدم ترهل الجلد.

التوقف عن التدخين: فالتدخين من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الجلد وتجعله أكثر مرونة، وبالتالي يزداد ترهلًا، كما أن التدخين يؤدي إلى سرعة تشيخ الجلد.

تناول كميات كافية من البروتين: هناك علاقة وطيدة بين البروتين وشباب الجلد، ولذلك يجب تناول كميات مناسبة من البروتين.

الإكثار من الخضراوات والفواكه: يحتاج الجسم إلى الفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة بشكل عام، وعلى صحة الجلد تحديدًا.

تناول المكملات الغذائية: يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الجلد، لذا قد يكون للمكملات الغذائية دور في التخلص من الجلد المترهل بعد فقدان الوزن، ومنها:

مكملات الكولاجين.

مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين هـ، والسلينيوم، والزنك.

مكملات حمض الهيالورونيك.

لف الجلد بالنايلون: هذه الطريقة تساعد في التخلص من الجلد المترهل بعد فقدان الوزن، ولكنها لا تقضي عليه بشكل نهائي.

تطبق بعض الزيوت الطبيعية، بالإضافة إلى الفازلين، على منطقة الترهل، ثم تلف بالنايلون وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين قبل التخلص منها. يتم تكرار هذا الإجراء لمدة 10 أيام متتالية لتحقيق أفضل النتائج. يمكن للتدليك أن يساهم في زيادة تدفق الدم ومساعدة في تحفيز الخلايا الليفية التي تساعد على إنتاج الأنسجة الضامة مثل الكولاجين والإيلاستين، وهو ما يساعد في شد الجلد.