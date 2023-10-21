انت الان تتابع خبر علامات القيامة ظهرت في هذه الدوله .. العروسة تتزوج الاب وابنه وما يفعلونه في ليلة الزفاف لا يخطر على بال ولن يصدقه العقل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وسط آلاف عادات وتقاليد الزواج المختلفة في مختلف دول العالم، وجدنا شيئًا يصعب على العقل تصديقه مهما حاولنا إدراك الأمر، إلا أنه يظل مرفوضًا في ثقافتنا.

يتم في إحدى قبائل البنغلاديشية، أن يقوم العريس بالزواج من الأم وابنتها في آن واحد. على الرغم من صعوبة تصديق ذلك الأمر، إلا أنه متعارف جدًا في هذه القبيلة ولا يجوز للزوج أن يتخطى ذلك العرف بأي شكل من الأشكال. وسوف نستعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الصادم في سطور هذا المقال.

تقص السيدة أورولا دالبوت علينا قصة مأساوية عاشتها في قبيلة بنغلاديش. وتقول أنها الآن في عمر ال٣٠، وحكت أنها حينما كانت صغيرة لم تتخطى ال٣ سنوات من عمرها، توفى والدها. ولهذا تزوجت والدتها من شخص آخر كان يمتلك حظًا وفيرًا من المال. وأضافت أنها كانت تحبه حبًا شديدًا، حتى وصل بها الحال أن تمنت أن تتزوج شخصًا مثله. وبمجرد أن وصلت إلى سن البلوغ، اكتشفت أنها كانت زوجته بالفعل منذ نعومة أظافرها. وهذه العادة من عادات الزواج في قبيلتها، أن يتزوج الرجل من الأم وابنتها في نفس اللحظة.

في هذه القصة، سنتعرف على أورولا دالبوت، امرأة شابة تعيش في قرية صغيرة تقع في قلب الجبال. تعيش أورولا مع والدتها وزوجها، الذي يعتبرها الزوجة الثانية له. وعلى الرغم من أنها تحاول الهروب من هذه الحياة المقيدة، إلا أن والدتها تمنعها وتجبرها على قبول الأمر الواقع.