انت الان تتابع خبر حانت ساعة الصفر.. العرافة ليلى عبداللطيف تشعل الإنترنت بتنبأ كارثى غير مسبوق ارعب وافزع جميع العرب.. هذا ماقالته فى توقعها الجديد القادم اسوأ ولا مفر منه! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعد انتهاء فصل الصيف، حيث كشفت عن توقعات مدوية لفصل الشتاء.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنين عدم تحققها.