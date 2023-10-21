انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة شقراء في قناة الحدث تنسى أنها على الهواء مباشر .. وما فعلته بدون ذرة حياء اوخجل ارهق 100 مليون شاب مسكين لم يتحمل! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أنتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو لمذيعة قناة الحدث كريستيان.

وأنتشر المقطع بعنوان : مذيعة الحدث كريستيان بيسرى موقف محرج تتعرض له مع المراسل.تم تداول مقطع فيديو على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يظهر فيه مذيعة قناة الحدث كريستيان في موقف محرج مع المراسل.

انتشر الفيديو بشكل واسع وحمل عنوان "مذيعة الحدث كريستيان تتعرض لموقف محرج مع المراسل".



