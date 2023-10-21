انت الأن تتابع خبر الإنذار الأخير.. ليلى عبد اللطيف وميشال حايك يطلقان توقعات مزلزلة يشيب لها الرأس والجمهور مروعب من الذي سيحدث؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعات كارثية كشف عنها العرافان ميشال حايك وليلى عبد اللطيف في ظهور جديد أثار قلق ملايين المتابعين الذي ينتظرون توقعاتهما على أحر من الجمر.

وتوقع حايك وقوع حدث مزلزل خلال الأيام القادمة دون توضيح أكثر و أن تستمر الزلازل في المنطقة، وأن زلزال تركيا وسوريا الأخير “جرس إنذار”، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر لا تشبه ما سبقها.

ولفت إلى أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد، بحسب تعبيره.

من جهتها توقعت ليلى عبداللطيف في لقاء ببرنامج كتاب الشهرة على قناة الجديد أن تعلن فرنسا حالة الطوارئ في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم،

وتوقعت وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة خلال الفترة القامة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام

ويثير الفلكيان الشهيران الجدل في العالم العربي من حين لآخر بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأوقات.