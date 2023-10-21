انت الان تتابع خبر النهاية قربت.. “لكل سكان الأرض توقعات العملاقة ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر ودول العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ، يتردد الكثير من المواطنين حول العالم عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، حيث انها تحظى بالكثير من المتابعين بعد أن تم العمل على تحقيق توقعاتها في العام الماضي، حيث انها تعد واحدة من منجمي الفلك التى تعمل على اعلان التنبؤات الخاصة بها في نهاية كل عام ميلادي قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر، ومن هنا بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين عن توقعات ليلي عبد اللطيف لمصر والدول العربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

ومن خلال بحث الكثير من المواطنين عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، فقد تم الاعلان عنها عبر لقاء تليفزيوني للعام الجديد، والتى أعلنت عنها على النحو التالي:استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.

شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

اختراعات جديدة، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 على دول العالم

كماة تجدر الإشارة إلى أنه قد اعلنت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، على أن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وبالأخص دولة لبنان بعد ظهور الغيلان بها، كما انها قد تنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة مما عمل على أحداث الكثير البلبلة والاستنكار حيث يتطابق هذا مع ان الشخصية المستهدفة الان هيا شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.وتعتبر توقعات ليلي عبد اللطيف من الامور التي تشغل بال الكثير من المواطنين بسبب العمل على تحقق بعضها في خلال العام الجاري.

كما تعمل على اعلان التنبؤات الخاصة بها في نهاية كل عام ميلادي قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر أى في الربع الاخير من العام والتى ينتظرها الكثير من المواطنين.

توقعات ليلي عبد اللطيف العام الماضي 2022 التى تحققت

كما أنه قد تحققت بعض توقعات ليلي عبد اللطيف العام الماضي 2022، حيث حدث منها مايلي:

فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2022.

اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.