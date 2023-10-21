انت الان تتابع خبر في شهر العسل.. المخرج مجدي الهواري يعتدي بالضرب على عامل مطعم والجمهور مصدوم. .عملت كده ليه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار المخرج الشهير مجدي الهواري الجدل خلال الايام القليلة الماضية بعدما قام بالاعتداء على عامل مطعم بسبب فاتورة الطعام.وبالتزامن مع أحتفال مجدي الهواري بشهر العسل، تصدر محركات البحث بشكل كبير، حيث تسائل الجمهور عن سبب هذا الاعتداء.

الانباء تشير الى ان الهواري تواجد مع مجموعة من رفاقه في أحد المطاعم، وطلبوا مجموعة من الأطباق والمشروبات، ليصل إجمالي قيمة فاتورتهم إلى 4600 جنيه مصري، أي ما يعادل الـ148 دولاراً؛ ما دفع المخرج للاعتراض بشدة.

وبعد اعتراضه، منحه المطعم تخفيضاً بنسبة 50%، ليصل المبلغ إلى 2600 جنيه عوضًا عن 2300 جنيه؛ لأن الخصم لا يشمل الضريبة.

ورغم التخفيض الكبير لقيمة الفاتورة، إلَّا أن الهواري اشتعل غضبًا وتهجم على العمال في المطعم، واعتدى على أحدهم بالضرب والألفاظ الخارجة، فضلًا عن إهانته لطاقم العمل ككل.

ونتيجة فعله المشين، حررت إدارة المطعم محضراً ضده، فيما أوضح الشهود أن قيمة الفاتورة المتمثلة بـ4600 جنيه لا تعد بالمبلغ الكبير لعشاء 5 أفراد مع مشروب.من جهته قام مدير أعمال الهواري بتسوية الموضوع مع إدارة المطعم عبر دفع قيمة الفاتورة كاملة